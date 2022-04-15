Белград, , 22:33 — REGNUM Акция в поддержку России проходит в столице Сербии 15 апреля. Участники мероприятия развернули огромный российский флаг, перекрыв улицу.

Митинг в Белграде Никола Косович © ИА REGNUM

Правоохранители не мешают проведению акции, в которой участвуют сотни жителей Сербии. Протестующие скандируют «Сербы и русские — братья навек!», некоторые держат флаги Новороссии.

Мероприятие называется «Не от моего имени»: сербы вышли на улицу в знак протеста против решения руководства своей страны голосовать за исключение России из состава СПЧ ООН.

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