* Талибы — запрещённая в России организация

Чарикар, Афганистан, 15 апреля, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Представители министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожили мемориал погибшим сотрудникам афганским СМИ в Чарикаре, административном центре провинции Парван, сообщает 15 апреля газета «8 Собх».

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Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь Ассоциации свободных журналистов Афганистана, молодёжный активист провинции Парван Парвиз Аминзада, который в свое время инициировал создание мемориала и предложил его название «Трибуна жертв – журналистов Афганистана» (Afghanistan Press Victims Tribune).

Он рассказал изданию, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сорвали 100 фотографий афганских журналистов, погибших в различных инцидентах за последние 20 лет. Также они закрасили черной краской общую фотографию избранных представителей молодежи уездов провинции Парван, которая была установлена возле офиса Аминзада в Чарикаре.

«Трибуна жертв – журналистов Афганистана» была открыта в сотрудничестве с муниципалитетом Чарикара 3 мая 2021 года по случаю Всемирного дня свободы печати.