Белград, 15 апреля, 2022, 23:03 — ИА Регнум. Вступит ли Сербия в НАТО или не вступит, зависит не от желаний или поддержки США, а исключительно от успеха российской военной операции на Украине. Об этом ИА REGNUM заявил сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Россия

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Так сербский эксперт прокомментировал заявление главы американского дипломатического представительства в Сербии Кристофера Хилла о том, что США поддержат Сербию, если она захочет вступить в НАТО, но Сербия сама должна решить, что для нее важнее — сохранять статус военно нейтральной страны или вступить в Североатлантический альянс.

«Сербский народ не желает в НАТО, но от него мало что зависит. Пока Россия не проведет денацификацию Украины, пока не уберет последний памятник Степану Бандере, пока не объединит свои земли, угроза поглощения Сербии альянсом сохраняется. Что будет в итоге зависит от успеха российской операции, от того, будет ли на Украине полностью проведена демилитаризация, денацификация и, я сказал бы, десуверенизация Украины», — рассказал Гайич.

По словам политолога, если российская операция провалится, сербов уже никто не будет спрашивать, желают ли они быть в НАТО или нет.

«Сербия может остаться вне альянса, только если Россия сохранится. В результате конфликта на Украине одна страна исчезнет с карты мира. Русские должны ответить на вопрос, будет ли эта страна называться Россия или Украина», — подытожил Стеван Гайич.