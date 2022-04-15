Берлин, , 22:08 — REGNUM Федеральные власти ФРГ приняли решение выделить на военную помощь «другим странам» два миллиарда евро, сообщает 15 апреля агентство dpa со ссылкой на представителя правительства Германии.

Германия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что большая часть этих финансовых средств будет направлена на помощь Украине. Речь идет о сумме свыше одного миллиарда евро.

Отмечено, что порядка 400 млн евро предусмотрено для Европейского «фонда мира» (European Peace Facility), который уже занимается поставками оружия нацистам Украины.

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