Берлин, 15 апреля 2022, 22:08 — REGNUM Федеральные власти ФРГ приняли решение выделить на военную помощь «другим странам» два миллиарда евро, сообщает 15 апреля агентство dpa со ссылкой на представителя правительства Германии.
Уточняется, что большая часть этих финансовых средств будет направлена на помощь Украине. Речь идет о сумме свыше одного миллиарда евро.
Отмечено, что порядка 400 млн евро предусмотрено для Европейского «фонда мира» (European Peace Facility), который уже занимается поставками оружия нацистам Украины.
Читайте ранее в этом сюжете: Украина готовит провокацию с массовым убийством беженцев — Минобороны РФ