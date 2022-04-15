Берлин, 15 апреля, 2022, 22:08 — ИА Регнум. Федеральные власти ФРГ приняли решение выделить на военную помощь «другим странам» два миллиарда евро, сообщает 15 апреля агентство dpa со ссылкой на представителя правительства Германии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Германия

Уточняется, что большая часть этих финансовых средств будет направлена на помощь Украине. Речь идет о сумме свыше одного миллиарда евро.

Отмечено, что порядка 400 млн евро предусмотрено для Европейского «фонда мира» (European Peace Facility), который уже занимается поставками оружия нацистам Украины.