Милан, Италия, , 22:03 — REGNUM 15 апреля в Специи на стадионе «Альберто Пикко» «Специя» в матче 33-го тура итальянской Серии А 2021/22 уступила миланскому «Интеру». Основное время матча завершилось со счетом 1:3 в пользу «нерадзурри».

Футболисты «Интера» Acmilan.com

Забитыми мячами в составе миланского клуба отметились Марцело Брозович (31’ Данило Д’Амброзио), Лаутаро Мартинес (73’ Иван Перишич) и Алексис Санчес (90+4’ Лаутаро Мартинес). Единственный мяч «Специи» на 88-й минуте забил 24-летний итальянский центральный полузащитник Джулио Маджоре после передачи Сальвы Феррера.

Статистика матча («Специя»/ «Интер»)

Удары 10/23

Удары в створ 2/7

Владение 33%/67%

Угловые 6/7

Нарушения 9/11

Составы команд:

«Специя»: Проведель, Реца (Феррер, 37’), Эртич, Амьен-Аду, Николау, Коваленко (Агудело, 46’), Кивер, Бастони (Верде, 60’), Гьяси, Маджоре, Манай (Нзола, 60’).

«Интер»: Ханданович, Д’Амброзио, Шкриниар, Бастони (де Врей, 82’), Думфрис (Дармиан, 75’), Перишич, Барелла, Брозович, Чалханоглу (Видаль, 75’), Джеко (Мартинес, 60’), Корреа (Санчес, 60’).

«Интер», одержав двадцатую победу и набрав 69 очков, обошел «Милан» и поднялся на первую строчку в турнирной таблице Серии А. «Специя» с 33-мя очками осталась на пятнадцатой позиции.