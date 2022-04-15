Cardi B и Offset раскрыли имя второго ребёнка
Вашингтон, 15 апреля, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Американские музыканты Cardi B (Белкалис Марленис Альманзар) и Offset (Киари Кендрелл Сифус) назвали имя второго общего ребёнка. Соответствующий пост появился на странице Offset в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 15 апреля.
Скриншот с YouTube
Карди Би (Cardi B)
Так, супруги решили назвать ребёнка Wave Set Cephus. Примечательно, что сам малыш появился на свет в сентябре 2021 года, однако его имя родители огласили лишь сейчас.
Напомним, что Cardi B и Offset поженились в 2018 году. Вместе супруги воспитывают двух детей — дочь Калчер и сына Wave Set Cephus.