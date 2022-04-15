Москва, 15 апреля, 2022, 21:57 — ИА Регнум. 24-летний российский нападающий московского «Динамо» Денис Макаров с оценкой 8.34 по версии портала WhoScored был признан лучшим игроком матча 25-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Динамо» — «Ахмат» (2:0).

Алексей Колчин ИА REGNUM Ибрахимай и Макаров

За проведенное на поле время Денис Макаров отметился одной результативной передачей, шестью успешными обводками, двумя выигранными верховыми единоборствами и одним удачным отбором. Точность передач футболиста составила 42%.

В текущем сезоне на счету Денис Макарова три забитых мяча и три результативные передачи в 21-м матче чемпионата России. Суммарно на поле футболист провел 1371 минуту.