Минск, 15 апреля, 2022, 22:08 — ИА Регнум. Автомобильный транспорт, зарегистрированный на территории ЕС, не сможет с 16 апреля въезжать в Белоруссию, сообщили 15 апреля в белорусском минтрансе.

Gpk.gov.by На границе Белорусии

«С 00:00 16 апреля 2022 г. вводится запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Беларусь автотранспортных средств (автомобилей и тягачей), зарегистрированных в Европейском союзе», — сообщает ведомство.

Правда, транспорт сможет проехать, если будет следовать через утверждённые пропускные пункты в специально установленные места для осуществления грузовых операций и перецепки.

Также исключения сделаны для зарегистрированного в ЕС транспорта, который перевозит животных и почту. Для тех авто, которые уже въехали в Белоруссию, до 23 апреля ограничение применяться не будет.

Напомним, в рамках антироссийских и антибелорусских санкций ЕС в начале апреля объявил о запрете на въезд автомобилей с регистрацией в России и в Белоруссии.