Элиста, , 21:55 — REGNUM О доходах и собственности отчитались представители законодательного и исполнительного органов власти Калмыкии в Совете Федерации за 2021 год. Декларации опубликованы на сайте Совета Федерации, передаёт корреспондент ИА REGNUM 15 апреля.

Калмыкия Alexxx1979

Так, Алексей Орлов за прошлый год заработал 5 млн 752 тыс. 880,80 рубля – почти столько же, сколько в 2020 году. В пользовании у Орлова находятся земельный участок под индивидуальную жилую застройку площадью 800 кв. метров, жилой дом 380 кв. метров и квартира 53 кв. метра. В автомобильном парке у сенатора есть ГАЗ-21, Land Rover и Mercedes-Benz S-Class S 500 4MATIC, а также грузовик ИПВ-6832А7.

Доход супруги составил 256 тыс. 753,35 рубля. У неё в собственности ½ доля в квартире площадью 53 кв. метра и автомобиль Infiniti FX35.

Алексей Майоров отчитался о заработке в размере 6 млн 52 тыс. 485,94 рубля, что несколько больше, чем в 2020 году. Как и прежде, в его собственности находятся квартира площадью 41,4 кв. метра, машиноместо 16,2 кв. метра и автомобиль Porsche Cayenne, в пользовании — дача 209,6 кв. метра.

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