Бишкек, 15 апреля, 2022, 21:54 — ИА Регнум. В последнее время участились случаи, когда в интернете, мессенджерах и даже СМИ гражданам предлагают вложить деньги в криптовалюту, обещая «моментальное обогащение» и «сверхприбыль». Об этом говорится в официальном обращении Национального банка Киргизии.

Криптовалюта +

При этом для привлечения внимания населения мошенники ведут активную рекламную компанию, в том числе привлекая известные медийные личности, которые рассказывают о якобы высокой доходности «криптовалют» и возможности их дальнейшего обращения в качестве средства платежа или обмена на товары и услуги.

Финансовый регулятор призывает киргизстанцев не верить в такие обещания.

«Существует ряд мошеннических схем с признаками финансовой пирамиды, при которых под видом распространения виртуальных активов мошенники пытаются завладеть денежными средствами новых участников», — подчёркивают в Нацбанке Киргизии.