Москва, , 21:52 — REGNUM Киевский режим готовит провокацию с массовым убийством мирного населения для обвинения в этом российских военных, сообщил вечером 15 апреля начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Точка-У» VoidWanderer

Он уточнил, что для реализации этого плана в ближайшее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесут удар ракетным комплексом «Точка-У» по беженцам, скопившимся на железнодорожном вокзале в населённом пункте Лозовая.

«По имеющейся достоверной информации, киевский режим готовит очередную чудовищную провокацию, аналогичную проведенной в Краматорске, для обвинения военнослужащих Российской Федерации в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей. С этой целью в ближайшее время дивизионом 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ будет нанесен удар комплексом «Точка-У» по скоплению беженцев на железнодорожном вокзале в населенном пункте Лозовая», — рассказал Мизинцев.

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