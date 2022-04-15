Бишкек, 15 апреля, 2022, 21:52 — ИА Регнум. Местные производители медикаментов обеспечивают потребности внутреннего рынка Киргизии лишь на 3%. Об этом сообщили в департаменте лекарственных средств и медизделий при Министерстве здравоохранения республики.

Chris Potter Лекарства и деньги

Остальные 97% лекарственных препаратов в Киргизию импортируют из более чем 30 стран мира.

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Основными поставщиками являются Россия, Турция, Индия, Германия, Словения, Венгрия, Франция, Белоруссия, Польша и Украина.

За 2021 год в Киргизию завезли лекарства и медицинские изделия на сумму 19 млрд 493 млн сомов (19 млрд 587 млн рублей по текущему курсу), а за первый квартал 2022 года — на 7 млрд 118 млн сомов (7 млрд 152 млн рублей).

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