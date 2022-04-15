Москва, , 21:50 — REGNUM 15 апреля в Москве на стадионе «ВТБ Арена» «Динамо» в матче 25-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 одержало уверенную победу над грозненским «Ахматом» со счетом 2:0.

Фёдор Смолов Кирилл Венедиктов

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Федор Смолов (59’ Денис Макаров) и Константин Тюкавин (79’ Антон Шунин). Желтые карточки получили Александр Трошечкин, Никола Моро, Сенин Себай и Идрис Умаев.

Статистика матча («Динамо»/ «Ахмат»)

Удары 15/7

Удары в створ 7/3

Владение 62%/38%

Угловые 4/4

Нарушения 12/11

Составы команд:

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Бальбуэна, Евгеньев, Лаксальт (Скопинцев, 85’), Моро, Захарян, Макаров (Грулев, 84’), Шиманьский (Лесовой, 73’), Фомин, Смолов (Тюкавин, 66’).

«Ахмат»: Гудиев, Тодорович, Богосавац, Семенов, Быстров, Коновалов (Иналкаев, 80’), Садулаев (Карапузов, 53’), Трошечкин (Умаев, 81’), Харин (Ибишев, 86’), Тимофеев, Себай (Конате, 53’).

«Динамо», одержав шестнадцатую победу в сезоне и набрав 52 очка, догнало по очкам санкт-петербургский «Зенит». «Ахмат» с 32-мя очками временно остался на восьмой строчке.