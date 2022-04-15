Оттава, 15 апреля, 2022, 23:05 — ИА Регнум. Канадский актёр Кифер Сазерленд выразил готовность вернуться к роли Джека Бауэра в сериале «24 часа». Об этом пишет издание Variety 15 апреля.

Скриншот из интервью GQ Кифер Сазерленд

«Я скучаю по роли. Это был невероятный опыт. Я понял, что нельзя быть категоричным, отвечая на вопрос, будете ли вы что-то делать в будущем или нет. Мне нравится играть этого персонажа. Я действительно верю, что эта история не раскрыта. Если бы был написан сценарий, который имел бы для меня смысл и который, по моему разумению, внес бы вклад в развитие франшизы, я бы поддержал его, даже если бы мое участие в нем было ограничено», — рассказал актёр. Также Сазерленд заявил, что считает историю Бауэра «нераскрытой».

Напомним, что сериал «24 часа» выходил в эфир с 2001 по 2010 годы. В 2006 году проект получил премию «Эмми» в номинации «лучший драматический сериал».