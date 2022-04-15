Сосновский район, Челябинская область, , 21:44 — REGNUM В Челябинской области местный житель избежал судимости за расстрел собаки породы хаски. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд

Уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Челябинска рассматривал мировой судья в Сосновском районе. Оно прекращено в связи с примирением сторон. С таким ходатайством выступила потерпевшая.

Отметим, мужчине вменяли уничтожение чужого имущества. Преступление было совершено в июне 2020 года. Гражданин обнаружил, что его гусята ранены, и застрелил собаку породы «Сибирский Хаски». Размер ущерба составил 25 тыс. рублей. Впоследствии он возместил ущерб и выплатил 50 тыс. компенсации морального вреда.