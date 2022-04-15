Милан, Италия, , 21:42 — REGNUM Сегодня, 15 апреля, в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» «Милан» в матче 33-го тура итальянской Серии А сезона 2021/22 примет «Дженоа» из Генуи. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Рафаэл Леау Onzemondial.com

Стартовые составы команд:

«Милан»: Майк Меньян, Давиде Калабрия, Пьер Калюлю, Фикайо Томори, Тео Эрнандес, Исмаэль Беннасер, Сандро Тонали, Алексис Салемакерс, Франк Кессье, Рафаэл Леау, Оливье Жиру.

«Дженоа»: Сальваторе Сиригу, Маттиа Бани, Джон Коннолли, Лео Эстигор, Надим Амири, Мортен Френдруп, Сильван Хефти, Милан Бадель, Пабло Гальдамес, Роберто Пикколи, Калеб Экубан.

После 32-х сыгранных матчей чемпионата Италии «Милан», одержав двадцать побед, потерпев четыре поражения и набрав 68 очков, занимает второе место в турнирной таблице лиги. «Дженоа» с 22-мя очками располагается на восемнадцатой позиции.