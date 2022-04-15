Ярославль, , 21:41 — REGNUM Члены Совета Федерации от Ярославской области увеличили доходы в 2021 году. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Березкин Yarregion.ru

Так Сергей Берёзкин смог заработать 5 млн 972 тыс рублей – на 1,9 млн больше, чем в 2020 году. Доход супруги сенатора составил 426 тысяч рублей (241 тысяча рублей в 2020 году).

Рост заработка Наталии Косихиной за отчётный период был скромнее. Её доходы выросли на 899 тысяч — до 6 млн 583 тысяч рублей. Дела её мужа шли тоже неплохо, он заработал 1,3 млн рублей против 565 тысяч рублей в 2020 году.