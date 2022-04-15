Ростов-на-Дону, , 21:39 — REGNUM Сведения о доходах и собственности представителей законодательного и исполнительного органов власти Ростовской области в Совете Федерации за 2021 год опубликованы на сайте Совета Федерации 15 апреля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ростов-на-Дону Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, согласно декларации, 2021 год принёс Ирине Рукавишниковой 6 млн 289 тыс. 111,22 рубля. Это примерно на 200 тыс. рублей больше, чем годом ранее. Её несовершеннолетний ребёнок за год заработал 240 тыс. рублей.

Как и годом ранее, у Рукавишниковой в собственности находятся земельный участок под индивидуальное жилищное строительство площадью 1783 кв. метра, жилой дом 739,6 кв. метра, квартира площадью 78,3 кв. метра, два нежилых помещения — 661,4 и 357,8 кв. метра. Личного автомобиля у сенатора по-прежнему нет. У несовершеннолетнего ребёнка Рукавишниковой в собственности есть квартира площадью 91,6 кв. метра

Сенатор Андрей Яцкин заработал за год 8 млн 899 тыс. 841,22 рубля. Это почти на 2,3 млн рублей меньше, чем годом ранее. Супруга сенатора заработала 5 млн 89 тыс. 318,42 рубля, что на 1,4 млн рублей меньше, чем в 2020 году.

У главы семьи в собственности значатся дачный участок площадью 2500 кв. метров, две квартиры площадью 137,3 и 117,8 кв. метра. Машиноместо площадью 19,8 кв. метра, задекларированное в 2020 году, отсутствует в декларации 2021 года. Однако теперь этот объект недвижимости находится в собственности у супруги, как и ещё одно машиноместо площадью 20,20 кв. метра. Супруга и несовершеннолетний ребёнок делят квартиру площадью 145,1 кв. метра. В собственности у супруги, как и годом ранее, автомобиль Mercedes-Benz GLC GLC 250 4MATIC.

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