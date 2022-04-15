Рен, Франция, 15 апреля 2022, 21:37 — REGNUM Французский футбольный клуб «Ренн» в матче 32-го тура Лиги 1 2021/22 сыграет с «Монако». Матч пройдет в Ренне на стадионе «Роазон Парк» и начнется в 22:00 по московскому времени.
Матч обслужит бригада арбитров во главе со Стефани Фраппарт. Ассистенты главного судьи – Микаль Бешебру и Орельен Друэ.
Стартовые составы команд:
«Ренн»: Доган Алемдар, Флавьен Тэт, Вармед Омари, Биргер Мелинг, Амари Траоре, Мартен Терье, Батист Сантамария, Бенжамен Буриго, Ловро Майер, Жоан Мартен, Гаэтан Лаборде.
«Монако»: Александр Нюбель, Бенуа Бадиашиль, Аксель Дисаси, Кайе Энрике, Рубен Агилар, Вандерсон, Орельен Тчуамени, Александр Головин, Юссуф Фофана, Виссам Бен-Йеддер, Кевин Фолланд.
В текущем сезоне 25-летний атакующий полузащитник сборной России по футболу Александр Головин принял участие в двадцати турах чемпионата Франции, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В рамках Лиги Европы УЕФА на счету россиянина три ассиста в семи встречах.