Нижний Новгород, 15 апреля, 2022, 21:37 — ИА Регнум. В Нижегородской области есть достаточное количество граждан, желающих принять участие в спецоперации на Украине. Об этом заявил военный комиссар региона Сергей Агафонов, передают местные СМИ.

Mil.ru Солдаты ВС России

По словам полковника, в военкоматы регулярно обращаются нижегородцы, изъявляющие намерение заключить контракт с Министерством обороны России и участвовать в демилитаризации и денацификации соседней страны.

Также он отметил, что проведение спецоперации на Украине не привело к росту количества молодых людей, уклоняющихся от призыва на военную службу.

Подводя итог, военный комиссар подчеркнул, что жителей Нижегородской области, призываемых на срочную военную службу, не будут направлять на Украину или в другие горячие точки.