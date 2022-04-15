Гай, Оренбургская область, , 21:34 — REGNUM В Оренбургской области по факту пожара на Гайском ГОКе проводится доследственная проверка. Об этом корреспонденту Ре сообщили в СУ СКР по региону.

Огонь Наталия Николаева © ИА REGNUM

По данным ведомства, вечером 15 апреля в шахте загорелась погрузочно-доставочная машина. Площадь пожара составила 4 квадратных метра. Из-за ЧП из шахты по трем подъемам эвакуировали 496 человек.

«В рамках проверки следователями объективно и всесторонне будут исследованы обстоятельства произошедшего, по результатам чего будет принято процессуальное решение», — сказали в следственном управлении.

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