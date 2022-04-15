Гай, Оренбургская область, 15 апреля, 2022, 21:34 — ИА Регнум. В Оренбургской области по факту пожара на Гайском ГОКе проводится доследственная проверка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по региону.

Наталия Николаева ИА REGNUM Огонь

По данным ведомства, вечером 15 апреля в шахте загорелась погрузочно-доставочная машина. Площадь пожара составила 4 квадратных метра. Из-за ЧП из шахты по трем подъемам эвакуировали 496 человек.

«В рамках проверки следователями объективно и всесторонне будут исследованы обстоятельства произошедшего, по результатам чего будет принято процессуальное решение», — сказали в следственном управлении.