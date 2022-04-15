Ярославль, 15 апреля 2022, 21:33 — REGNUM Депутат от КПРФ Роман Лябихов оказался самым богатым представителем Ярославской области в Госдуме. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Роман Лябихов
Роман Лябихов
Yarkprf. ru

Лябихов заработал за 2021 год 128 млн 279 тысяч рублей. Его супруга имеет доход на порядок ниже, но все равно внушительный — 15 млн 291 тысяч. До избрания в Госдуму от КПРФ в 2021 году Лябихов занимался строительным бизнесом в Подмосковье.

На втором месте — представитель «Единой России» Валентина Терешкова. Первая женщина-космонавт получила в качестве дохода 21 млн 397 тыс рублей.

А вот депутаты от «Справедливой России», триумфально победившие единороссов в двух одномандатных округах, оказались беднее своих коллег.

Самым богатым из «Справедливой России» в 2021 году стал депутат всех созывов Анатолий Грешневиков. Он заработал 6 млн 734 тыс рублей. Следом за ним идёт известный актёр Николай Бурляев. Его доход составил 3 млн 369 тыс.

А самым небогатым оказался бывший губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын. Его заработок составил скромные для депутата 2 млн 418 тысяч.