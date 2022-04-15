Ярославль, 15 апреля, 2022, 21:33 — ИА Регнум. Депутат от КПРФ Роман Лябихов оказался самым богатым представителем Ярославской области в Госдуме. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarkprf. ru Роман Лябихов

Лябихов заработал за 2021 год 128 млн 279 тысяч рублей. Его супруга имеет доход на порядок ниже, но все равно внушительный — 15 млн 291 тысяч. До избрания в Госдуму от КПРФ в 2021 году Лябихов занимался строительным бизнесом в Подмосковье.

На втором месте — представитель «Единой России» Валентина Терешкова. Первая женщина-космонавт получила в качестве дохода 21 млн 397 тыс рублей.

А вот депутаты от «Справедливой России», триумфально победившие единороссов в двух одномандатных округах, оказались беднее своих коллег.

Самым богатым из «Справедливой России» в 2021 году стал депутат всех созывов Анатолий Грешневиков. Он заработал 6 млн 734 тыс рублей. Следом за ним идёт известный актёр Николай Бурляев. Его доход составил 3 млн 369 тыс.

А самым небогатым оказался бывший губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын. Его заработок составил скромные для депутата 2 млн 418 тысяч.