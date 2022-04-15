Кстово, Нижегородская область, 15 апреля, 2022, 21:32 — ИА Регнум. Кстовский городской суд уголовного дела, возбужденного против группы молодых людей, изготовивших около 1 млрд рублей высококачественных поддельных купюр. Об этом сообщается в сюжете телепрограммы «Кстати…».

Пресс-служба УМВД по Белгородской области Поддельные купюры

Гособвинение доказало, что пятеро молодых людей занимались печатью и распространением через курьеров из служб доставки и сеть тайников фальшивых денег, которые принимали даже банковские терминалы.

Злоумышленники продавали свою нелегальную продукцию за 30% от номинала купюр клиентам по всей России.

В итоге суд приговорил организатора преступной схемы к шести годам тюрьмы, а остальных подсудимых к четырём и пяти годам лишения свободы, а их соучастницу к девяти годам колонии строгого режима, поскольку признал её виновной не только в подделке денег, но и в покушении на сбыт наркотиков.