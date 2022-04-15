Сан-Себастьян, Испания, , 21:30 — REGNUM Сегодня, 15 апреля, в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» «Реал Сосьедад» в матче 32-го тура испанской Примеры 2021/22 примет «Бетис» из Севильи. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Реал Сосьедад»: Ремиро Алекс, Игор Субельия, Диего Рико, Андони Горосабель, Рубен Ле Норман, Мартин Субименди, Микель Мерино, Рафинья, Давид Сильва Александер Исак, Александер Серлот.

«Бетис»: Клаудио Браво, Марк Бартра, Алекс Морено, Херман Песселья, Эктор Беллерин, Хуанми, Набиль Фекир, Серхио Каналес, Вильям Карвалью, Гидо Родригес, Борхо Иглесиас.

В последний раз «Бетис» и «Реал Сосьедад» играли между собой 3 февраля в матче четвертьфинала Кубка Испании. Тот матч завершился со счетом 4:0 в пользу подопечных Мануэля Пеллегрини, а забитыми мячами отметились Хуанми (12’ Вильям Карвалью, 57’ Алекс Морено), Виллиан Жозе (83’ пенальти) и Айтор Руибаль (87’ Виктор Руис).