Копейск, Челябинская область, , 21:30 — REGNUM Житель Копейска Челябинской области полтора года обворовывал своего родственника. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Полиция РВС

По данным полиции, гражданин 1997 года рождения снимал деньги с чужого банковского счёта. За это время он получил почти 142 тыс. рублей. Однако пострадавший обнаружил пропажу денег и обратился в полицию.

Стражи порядка выяснили, что ранее судимый молодой человек нашёл реквизиты от личного кабинета родственника и каждый месяц снимал со счёта деньги. Теперь он может отправиться в колонию на шесть лет.