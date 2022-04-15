Белград, , 22:59 — REGNUM Несколько тысяч человек собралось 15 апреля в центре Белграда на митинг в поддержку России. Митингующие потребовали от руководства страны не уступать давлению Брюсселя и не присоединяться к антироссийским санкциям ни под каким предлогом.

Стеван Гайич © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России: ради прочного мира — трансляция»

Участники протеста также высказали недовольство тем, что представители Сербии в Генеральной Ассамблее ООН проголосовали за исключение России из Совета по правам человека ООН.

«Я особо болезненно воспринял голосование в ГА ООН, в результате которого Россию исключили из Совета по правам человека. Почему? Потому, что Россия всем гарантирует основные права. Посмотрите на США — сколько там индейцев осталось? А Россия сохранила все малые народы, все на счету», — заявил порталу «Србин. инфо» один из жителей Белграда, пришедший на митинг.

Корреспондент портала Деян Златанович направил слова благодарности официальному представителю МИД России Марии Захаровой за то, что она на брифинге 13 апреля в Москве «напомнила сербскому руководству, что такое настоящая дружба». «Если Мария Захарова это услышит, я хотел бы ей сказать «спасибо»! Все мы, сербы, думаем так же, как она».

Организаторы митинга зачитали пять требований к сербскому президенту Александру Вучичу, касающихся сербской политики по отношению к России, и направились к зданию посольства Российской Федерации в Сербии, скандируя лозунги: «Сербы и русские — братья навеки!», «Сербия, Россия, нам не нужен Евросоюз!» Во время шествия митингующие пели песни о Косово и Метохии.

Напомним, что это второй массовый митинг в поддержку России, который с начала российской специальной операции на Украине проходит в Белграде. Первый митинг с около 10 тысячами участников прошел 4 марта.

Мария Захарова на брифинге в Москве 13 апреля заявила, что Россия всегда в трудную минуту поддерживает своих друзей и исходит из того, что страны, которые называют себя друзьями России, исповедуют те же подходы. Так она ответила на просьбу журналистов прокомментировать голосование Сербии в ГА ООН за исключение России из Совета по правам человека.