Москва, 15 апреля 2022, 21:39 — REGNUM Скандально известный Юрий Дудь (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) внесён 15 апреля в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих в России функции иностранного агента, сообщает Минюст РФ.

Дудь и Собчак
Дудь и Собчак
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В общей сложности реестр Минюста РФ 15 апреля пополнили девять человек, включая политолога Екатерину Шульман (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

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