* Дудя — запрещённая в России организация

Москва, 15 апреля, 2022, 21:39 — ИА Регнум. Скандально известный Юрий Дудь (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) внесён 15 апреля в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих в России функции иностранного агента, сообщает Минюст РФ.

Цитиата YouTube-канала Дудь и Собчак

В общей сложности реестр Минюста РФ 15 апреля пополнили девять человек, включая политолога Екатерину Шульман (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).