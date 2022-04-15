В список СМИ-иноагентов внесли Дудя*
* Дудя — запрещённая в России организация
Москва, 15 апреля, 2022, 21:39 — ИА Регнум. Скандально известный Юрий Дудь (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) внесён 15 апреля в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих в России функции иностранного агента, сообщает Минюст РФ.
Цитиата YouTube-канала
Дудь и Собчак
В общей сложности реестр Минюста РФ 15 апреля пополнили девять человек, включая политолога Екатерину Шульман (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).