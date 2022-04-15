Москва, 15 апреля, 2022, 21:28 — ИА Регнум. Начавшиеся ровно год назад беспрецедентные вероломные сносы и незаконная стройка в Немецкой слободе, вчера, 14 апреля, имели логическое трагическое продолжение — один строитель погиб, другой покалечен и находится в реанимации. Об этом ИА REGNUM заявил гражданский активист Алексей Егоркин.

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Речь идет о реализации так называемого градостроительного проекта в интересах МГТУ им. Баумана — «Технологическая долина на Яузе», в ходе которого вуз должен прирасти новыми кампусами, и его общая площадь увеличится более чем в два раза.

Учитывая объемы планируемой застройки (около 200 000 м2), сжатые сроки исполнения (весь проект должен быть реализован к 2024 году) и выделенные на это бюджетные средства (речь идет о десятках миллиардов рублей и вышеупомянутых покровителей), проект получается поистине грандиозный.

«Грандиозный в том числе и по наглости, наплевательскому отношению к законам страны ее культурному и историческому наследию. За истекший год в интересах реализации этого проекта было уничтожено более 20 строений разных исторических эпох от XVIII до XX вв. Среди утрат – училище им. принца Ольденбургского с домовой церковью им. Св. Александра Невского. В год 800-летия святого церковь его имени была варварски снесена! В черте нынешней застройки находятся уникальные исторические строения – объекты культурного наследия. Это «Химическая лаборатория ИМТУ» архитектора Льва Кекушева, чей юбилей мы отмечали в феврале этого года, «Фанагорийские казармы», цейхгаузы которго, XIX в постройки, уже также уничтожены. О «Фанагорийских казармах» можно рассказывать очень долго. Упомяну лишь то, что именно здесь располагался старый Сенат и первый в России почтовый двор», — отметил Егоркин.

Он обратил внимание, что на объектах культурного наследия возможна лишь их реставрация, но по факту «застройщик ведет себя там как слон в посудной лавке, уничтожаются уникальные инженерные решения, элементы интерьеров и наружный декор зданий».

«По сообщению пресс-службы прокуратуры, около 5 утра 14.04.2022 года, обрушилось межэтажное бетонное перекрытие в правом крыле «Фанагорийских казарм». В результате один человек погиб, а еще один покалечен. Прокуратура инициирует проверку. Хотелось бы, чтобы она провела работу не только по факту гибели строителей, но и расследовала все хитросплетения, связанные с реализацией этого проекта в целом. Обкатанная в ходе реализации проекта в Немецкой слободе схема, при которой не было никаких общественных обсуждений и согласований, а многие разрешительные документы готовились и проводились задним числом —когда работы уже начались или были исполнены, нашла свое продолжение в законотворческом беспределе. Сейчас, градостроительное лобби пытается вообще упразднить процедуры согласований и общественных обсуждений градостроительных проектов, ссылаясь на сложности момента, в том числе и экономические», — добавил активист.