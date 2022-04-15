Вашингтон, 15 апреля, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Психотерапевт, работавшая с Джонни Деппом и Эмбер Херд, выступила с заявлением об абьюзивных отношениях между экс-супругами. Об этом пишет портал Shazoo 15 апреля.

GabboT Эмбер Хёрд и Джонни Депп. 2015

«Я думаю, что он хорошо контролировал себя. С мисс Херд он был спровоцирован. Они занимались тем, что я расценивала как взаимное насилие», — рассказала психотерапевт. Также она отметила, что часто их сеансы были «бурными» и сопровождались угрозами об уходе от обоих супругов.

Напомним, что в настоящее время проходит судебный процесс между Джонни Деппом и Эмбер Херд. Популярный актёр требует от бывшей супруги компенсацию в размере $50 млн, а Херд, в свою очередь, желает получить $100 млн.