Гай, Оренбургская область, 15 апреля 2022, 21:21 — REGNUM В Оренбургской области на территории Гайского горно-обогоатительного комбината вечером 15 апреля произошел пожар в шахте. По данному факту проводится проверка. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.
По данным ведомства, около 21:06 по местному времени (19:06 мск) загорелся автосамосвал, находившийся на глубине 1,2 км.
Эвакуированы 470 рабочих. Пострадавших нет.
«В ходе проверки предстоит установить причины и условия, способствовавшие произошедшему, а также проконтролировать устранение последствий произошедшего», — сказала официальный представитель прокуратуры Оренбуржья Анна Филиппова.