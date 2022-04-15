Гай, Оренбургская область, , 21:21 — REGNUM В Оренбургской области на территории Гайского горно-обогоатительного комбината вечером 15 апреля произошел пожар в шахте. По данному факту проводится проверка. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным ведомства, около 21:06 по местному времени (19:06 мск) загорелся автосамосвал, находившийся на глубине 1,2 км.

Эвакуированы 470 рабочих. Пострадавших нет.

«В ходе проверки предстоит установить причины и условия, способствовавшие произошедшему, а также проконтролировать устранение последствий произошедшего», — сказала официальный представитель прокуратуры Оренбуржья Анна Филиппова.