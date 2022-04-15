Лондон, , 21:21 — REGNUM Сборная Украины по футболу проведет полуфинальный матч отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против сборной Шотландии 1 июня. Об этом сообщили на официальном сайте УЕФА.

Болельщики сборной Украины по футболу (сс) Photocapy

Ранее сообщалось, что встреча была перенесена в результате российской спецоперации. Также был отменен матч полфинала плей-офф Россия – Польша.

В случае победы над Шотландией сборная Украины в финале сыграет со сборной Уэльса. Финальный матч запланирован на 5 июня, а встреча пройдет в Кардиффе (Великобритания).

По итогам группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года сборная Украины, одержав две победы и набрав двенадцать очков, заняла вторую позицию в турнирной таблице группы D.