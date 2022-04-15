Ростов-на-Дону, 15 апреля, 2022, 21:20 — ИА Регнум. Покос газонов и борьба с сорняками в Ростове-на-Дону обойдётся почти в 110 млн рублей. Об этом 15 апреля в своём телеграм-канале сообщил сити-менджер областного центра Алексей Логвиненко.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Трава

«Запланированы работы на площади более 750 га. Установлены календарные сроки: с апреля по ноябрь предусмотрен покос газонов, с июня по октябрь будут бороться с сорняками», — уточнил Логвиненко.

Средства, выделенные из муниципальной казны, пойдут на стрижку газонов и борьбу с сорной травой на объектах озеленения общего пользования, в муниципальных внутриквартальных и дворовых территориях и городских лесах.

Ответственность за отмежеванные территории несут собственники земельных участков. За сорную растительность может последовать административное наказание.