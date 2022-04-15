Екатеринбург, 15 апреля, 2022, 21:16 — ИА Регнум. Полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заработал за 2021 год 9 029 219 рублей. Такая информация размещена на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Якушев

Доход его супруги составил 824 241 рубль. По сравнению с 2020 годом Якушев немного обеднел (ранее его доход был10 606 084 рубля), а супруга стала богаче (738 362 рубля).

Из находящегося в собственности недвижимого имущества полпред делит с супругой участок земли и жилой дом. По сравнению с 2020 годом этот расклад не изменился.