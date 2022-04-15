Степанакерт, 15 апреля 2022, 21:13 — REGNUM На территории Нагорного Карабаха зафиксировано нарушение режима прекращения огня со стороны Азербайджана, сообщает 15 апреля бюллетень Минобороны России о деятельности российских миротворцев в этом регионе.
Отмечено, что инцидент произошёл в районе населённого пункта Ярымджа.
«В районе населенного пункта Ярымджа (Мардакертского района) зафиксировано нарушение азербайджанской стороной установленной линии соприкосновения», — указано в сообщении российских военных.
Инцидент был урегулирован российскими миротворцами во взаимодействии с представителями обеих сторон.
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