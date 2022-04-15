Степанакерт, 15 апреля, 2022, 21:13 — ИА Регнум. На территории Нагорного Карабаха зафиксировано нарушение режима прекращения огня со стороны Азербайджана, сообщает 15 апреля бюллетень Минобороны России о деятельности российских миротворцев в этом регионе.

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским

Отмечено, что инцидент произошёл в районе населённого пункта Ярымджа.

«В районе населенного пункта Ярымджа (Мардакертского района) зафиксировано нарушение азербайджанской стороной установленной линии соприкосновения», — указано в сообщении российских военных.

Инцидент был урегулирован российскими миротворцами во взаимодействии с представителями обеих сторон.