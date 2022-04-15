Ростов-на-Дону, , 21:11 — REGNUM В аптеках Ростовской области обнаружили бракованный препарат, предназначенный для лечения людей, страдающих сердечной недостаточностью. Об этом ИА REGNUM сообщили в территориальном управлении Росздравнадзора 15 апреля.

Таблетки Анна Рыжкова © ИА REGNUM

О продаже бракованной партии лекарств стало известно в ходе выборочного контроля за лекарственными препаратами. Для исследования был взят «Дигоксин», произведённый на «Усолье-Сибирском химфармзаводе». Таблетки оказались негодны по показателю качества «Растворение».

Реализация партии товара приостановлена.