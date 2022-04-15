Москва, , 21:02 — REGNUM Российские ракетные войска и артиллерия поразили 217 военных объектов Украины, а ещё шесть уничтожила оперативно-тактическая авиация, сообщил 15 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

САУ «Гвоздика» Vadim Indeikin

«Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 217 военным объектам Украины, в том числе 15 пунктам управления подразделений украинских войск, а также 201 опорному пункту и району сосредоточения живой силы противника», — рассказал он.

Кроме того, добавил Конашенков, оперативно-тактической авиацией за день были уничтожены артиллерийская батарея, две установки РСЗО, два склада боеприпасов и три района сосредоточения личного состава и военной техники укронацистов.

Читайте ранее в этом сюжете: По военным объектам Украины нанесены новые ракетные удары — Минобороны