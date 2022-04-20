20 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Наталья Стрельцова, , 01:11 — REGNUM В Третьяковской галерее проходит выставка «Лики модерна». Выставочный проект раскрывает грани искусства русского модерна, расцвет которого пришелся на рубеж XIX–XX веков.

Выставка Лики Модерна Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Экспозиция включает в себя произведения живописи, скульптуры, а также рекламные плакаты и афиши. Это произведения талантливых мастеров начала прошлого столетия: Н. А. Андреева, К. Ф. Богаевского, Ф. В. Боткина, И. И. Бродского, А. Я. Головина, А. С. Голубкиной, В. И. Денисова, О. Л. Делла-Вос-Кардовской, С. Т. Коненкова, А. И. Савинова, Н. П. Ульянова. Выставка логически продолжает недавно завершившуюся выставку «Русский модерн: на пути к синтезу искусств», проходившую в зале Врубеля в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке.

Выставка Лики Модерна Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка Лики Модерна Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ольга Делла Вос-Кардовская. Портрет А.А. Ахматовой. 1914 (101) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка Лики Модерна (106) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка Лики Модерна Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Василий Денисов. Ночь. 1901 (102) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Константин Богаевский. Утро. 1910 (104) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка Лики Модерна (110) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка Лики Модерна (111) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Расцвет русского модерна пришелся на период между 1896 и 1914 годами. Стиль модерн в России явственнее всего проявился в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве, в живописи — в особом жанре картины-панно, в скульптуре — в использовании новых материалов: дерева, гипса, терракоты, майолики. Модерн ярко выражен в графических работах, таких как афиша и рекламный плакат. Стиль получил широкое использование в фольклорных и исторических мотивах.

Выставка Лики Модерна (112) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Александр Головин. Умбрийская долина. 1910-е (109) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка Лики Модерна Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка Лики Модерна Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Куратор Надежда Мусянкова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ольга Делла Вос-Кардовская. Портрет Н.С.Гумилева. 1909 (100) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Выставка Лики Модерна Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка Лики Модерна (113) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка Лики Модерна (114) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка Лики Модерна (107) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Л. С. Бакст, И. Я. Билибин, Е. Е. Лансере, К. А. Сомов, С. Ю. Судейкин и многие другие крупные, именитые художники привнесли в художественный язык плаката приемы станковой живописи, графики и театрально-декорационного искусства. Планомерное формирование массового вкуса осуществлялось через иллюстрации и приложения крупнейшего в России журнала «Нива», с которым сотрудничали И. С. Горюшкин-Сорокопудов, Д. Н. Кардовский, Е. П. Самокиш-Судковская и другие авторы. Афиши выставок, поэтических и музыкальных вечеров, театральных спектаклей показывают динамичность городской жизни эпохи Модерна.

Выставка Лики Модерна Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка Лики Модерна (133) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка Лики Модерна (124) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка Лики Модерна (125) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка Лики Модерна (122) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Выставка Лики Модерна (123) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка Лики Модерна (121) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка Лики Модерна Сергей Судейкин. 1919 (120) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лев Бакст. Афиша спектакля. Мученичество св.Себастьяна. 1911 (115) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Лев Бакст. Афиша спектакля. Мученичество св.Себастьяна. 1911 (116) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка проходит с 15 апреля по 14 августа в Инженерном корпусе Третьяковской галереи по адресу Лаврушинский переулок, дом 12.