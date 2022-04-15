Специа, Италия, , 20:48 — REGNUM Сегодня, 15 апреля, в Специи на стадионе «Альберто Пикко» «Специя» в матче 33-го тура итальянской Серии А сезона 2021/22 примет миланский «Интер». Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

Хакан Чалханоглу Steindy

Стартовые составы команд:

«Специя» (расстановка 4-2-3-1): Иван Проведель – Аркадиуш Реца, Кельвен Амьер-Аду, Мартин Эртич, Димитрис Николау – Якуб Кивер, Джулио Маджоре – Виктор Коваленко, Эммануэль Гьяси, Симоне Бастони – Рею Манай.

«Интер» (расстановка 3-5-2): Самир Ханданович – Милан Шкриниар, Данило Д’Амброзио, Алессандро Бастони – Иван Перишич, Николо Барелла, Марцело Брозович, Хакан Чалханоглу, Дензел Думфрис – Эдин Джеко, Хоакин Корреа.

В текущем сезоне лидер «нерадзурри» и сборной Турции Хакан Чалханоглу принял участие в 28-ми турах Серии А, в которых отметился семью забитыми мячами и восемью результативными передачами.

На данный момент «Интер» с девятнадцатью победами и 66-ю набранными очками занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Специя», набрав 33 очка, идет на пятнадцатой позиции.