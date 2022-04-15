Салехард, 15 апреля, 2022, 20:48 — ИА Регнум. В ямальском городе был задержан местный 64-летний житель с килограммом наркотиков растительного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ЯНАО.

ElIndignado653 Нет наркотикам

Килограмм наркотиков полицейские нашли на квартире пенсионера при обыске. Мужчина пояснил, что наркотик он держит для личного употребления.

В отношении ямальца возбуждено уголовное дело за хранение наркотических веществ. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде.