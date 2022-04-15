Москва, , 21:22 — REGNUM Попытка украинских боевиков нанести поражение с помощью ракетного удара по Каховской ГЭС в Херсонской области предотвращена в ходе специальной военной операции ВС РФ 15 апреля, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Плотина Каховской ГЭС. Новая Каховка. Украина Липунов Дмитрий

Представитель российского оборонного ведомства рассказал, что попытку вывести из строя ГЭС ВСУ осуществили утром 15 апреля. Они рассчитывали разрушить станцию и плотину, чтобы произошёл неконтролируемый сброс воды из реки Днепр и вызвал затопление населённых пунктов вместе с людьми.

Этим ВСУ намеревались сковать действия российских военных. Пытаясь реализовать этот план, дивизион 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ нанёс по Каховской ГЭС удар двумя тактическими ракетами «Точка-У».

Игорь Конашенков «Обе ракеты сбиты в воздухе российскими средствами ПВО. Осколки одной из них упали на населённый пункт Новая Каховка Херсонской области. Получили повреждения здание детского сада и жилые дома. Ранения получили женщина и ребёнок».

Российские военные оказали первую медицинскую помощь раненым. Затем они были госпитализированы.

Добавим, что Каховская ГЭС является критически важным объектом Херсонской области. Она обеспечивает регулирование стока Днепра, питание электроэнергией Херсонской области, водоснабжение сельскохозяйственных районов юга Украины и северных районов Крыма.

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