15 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что власти Украины, осознавая неизбежность открытого столкновения с Россией, «начали эту войну ещё раньше».

Мирослава Романенко, , 21:14 — REGNUM Власти Украины, осознавая неизбежность открытого столкновения с Россией, «начали эту войну ещё раньше», заявил в интервью «Би-би-си» президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам главы Украины, Киев заранее внутри страны начал подготовку к столкновению с «одной из самых многочисленных армий в мире». Политик добавил, что руководство Украины понимало сложности предстоящего противостояния и в связи с этим велась борьба с «некоторыми политическими группами», заранее закупалось оружие и прилагались усилия для стабилизации ситуации внутри страны.

«Именно поэтому мы хотели в НАТО… Именно поэтому нам было необходимо сильное руководство моей команды… Мы начали эту войну ещё раньше», — приводит РИА Новости слова украинского президента.

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Заявление Владимира Зеленского обсудили в телеграм-канале «Open Ukraine| Украина».

«Вот и открылась истина», — отреагировал Aleks B.

«Сам себя закапывает…» — добавила Oksana.

«А что ты тогда… [Зеленский] людей не эвакуировал?..» — недоумевает Vesna.

«Путин про это и говорил, — все сходится по сути. А ведь зомбированные украинцы и либералы кричали, что это все фейк», — отметил Sakura.

«Сыворотку правды хлебнул?» — с сарказмом поинтересовалась Marine.

Анатомия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Свои семьи вывезли», — написала об украинских политиках Malika M.

«Да он же говорил всем, чтобы никто не переживал, ничего не будет. Только олигархи улетали [с Украины]», — пишет Victoria.

«А где семья Зеленского? Мужественно обороняет Украину?» — задал риторический вопрос один из участников обсуждения.

«Ну вот же и признался, а то либеральная повестка плачет про «вторжение» России. Это точно не фейк? Уж больно компрометирующее заявление», — спросила Елена М.

«Он таким образом подтверждает, что мы правы и в том, что говорили правду, и в том, что начали на опережение», — подчеркнула Yana E.

«Да что же ты гражданских не эвакуировал, черт?» — спросила Екатерина.

«Поэтому они вывезли свои семьи… а города держат для живого щита… Бритты сделали из… [украинцев] террористов… и они этим гордятся…» — добавил один из комментирующих.

«Это надо ж было… [заявить] такое?! То есть он прямым текстом сказал, что мирных не эвакуировали намеренно?» — спросил Nikita S.

«Неужели эти слова ему сойдут с рук в зарубежных СМИ?..» — спросила Maria N.

«Почему… [украинцы] это не понимают, он уже в цвет говорит, а им… [безразлично]», — не понимает Оля.

«Кто бы сомневался. Нацрежим начал активно готовиться с 2014 года, под руководством американских полудурков», — пишет «Пчела».

«Только граждане Украины это не поняли и не понимают до сих пор. До них просто это не доходит», — подытожил один из участников обсуждения.