Бернли, Великобритания, , 20:39 — REGNUM Сегодня, 15 апреля, на официальном сайте футбольного клуба «Бернли» было объявлено об отставке Шона Дайча с поста главного тренера основной команды. Специалист возглавлял команду более девяти лет.

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Послезавтра, 17 апреля, в Лондоне на «Олимпийском стадионе» футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед» в матче 33-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет «Бернли». Стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени.

После тридцати сыгранных матчей «Бернли», одержав лишь четыре победы и набрав 24 очка, идет на восемнадцатом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Клуб идет в зоне вылета.