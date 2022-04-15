Москва, , 20:37 — REGNUM В Сети появился дебютный трейлер картины «Дышите свободно» Сергея Бодрова-старшего («Монгол»). Об этом сообщил портал Film. ru 15 апреля.

Сергей Бодров-старший My.mail.ru

Лента рассказывает историю о сильно заикающемся парне по имени Илья, нашедшем на курсах терапии не только новых друзей, но и возлюбленную. Отмечается, что подобным проектом Бодров-старший решил затронуть проблему заикания и борьбы с ней.

Напомним, что «Дышите свободно» выйдет в кинопрокат 12 мая 2022 года. Главные роли в фильме исполнили Евгений Ткачук, Полина Агуреева и Полина Пушкарук.

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