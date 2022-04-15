Москва, 15 апреля, 2022, 20:37 — ИА Регнум. В Сети появился дебютный трейлер картины «Дышите свободно» Сергея Бодрова-старшего («Монгол»). Об этом сообщил портал Film. ru 15 апреля.

My.mail.ru Сергей Бодров-старший

Лента рассказывает историю о сильно заикающемся парне по имени Илья, нашедшем на курсах терапии не только новых друзей, но и возлюбленную. Отмечается, что подобным проектом Бодров-старший решил затронуть проблему заикания и борьбы с ней.

Напомним, что «Дышите свободно» выйдет в кинопрокат 12 мая 2022 года. Главные роли в фильме исполнили Евгений Ткачук, Полина Агуреева и Полина Пушкарук.