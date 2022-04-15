Ростов-на-Дону, , 20:34 — REGNUM 15 апреля пресс-служба «Ростова» объявила, что клуб продлил контракт с 18-летним центральным защитником молодежной сборной России U21 Виктором Мелехиным. Новое соглашение рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27.

ФК «Ростов» Vk.com/fcrostov

На данный момент трансферная стоимость российского защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 400 тысяч евро.

В текущем сезоне Виктор Мелехин принял участие в тринадцати матчах за «Ростов» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил четыре желтые карточки. Суммарно на поле футболист провел 964 минут.

Послезавтра, 17 апреля, в Туле на стадионе «Арсенал» футбольный клуб «Арсенал» в матче 25-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 примет «Ростов». Игра начнется в 14:00 по московскому времени.